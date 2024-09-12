固定收益資產 買點浮現

隨著美國聯準會（Fed）9月展開降息循環的預期愈來愈高，點燃國際金融市場的樂觀信心。MFS全盛投資表示，近來經濟衰退風險已然下降，在考量政策利率已到頂，總經情境可望進入轉型，固定收益資產將投資吸引力大增，現在是重新調整投資組合、聚焦固定收益資產的良機。

MFS全盛投資總裁Carol Geremia指出，金融市場的複雜度與風險逐日增加，根據研究公司Callan Institute於2023年統計，同樣追求7%的投資回報，現今投資人須承擔的風險較30年前高出約五倍。此外，根據Fed在2022年的研究發現，機構投資人的占比攀升，持有資產的時間卻縮短，這對金融體系的影響相當值得留意。

在固定收益市場展望方面，MFS全盛固定收益策略分析團隊董事總經理Benoit Anne表示，全球央行已陸續步入降息循環，貨幣政策將重回強力政策工具之列，隨之而來的總經情境轉型將造就固定收益資產的有利環境。考量當前的殖利率水準，未來一年固定收益資產料將受惠於央行的降息周期，觀察固定收益資產目前的收益水準並不亞於其他資產類別，已浮現投資吸引力。