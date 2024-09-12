全球REITs 錢景俏

不動產證券化（REITs）基金鹹魚翻身，近半年報酬表現領先群雄。投信法人認為，下半年以來市場不確性增加，但REITs市場因為有高殖利率，加以美國將進入降息循環，使REITs基金後市前景看好，建議可逢低分批或透過各式投資方法紀律布局。

向來作為衡量市場風險的VIX恐慌指數今年下半年以來大漲逾四成，高低點最大波幅更達逾一倍，導致全球股市漲跌跟著加大，不動產證券化基金表現相對穩健。理柏資訊統計，不動產證券化基金近一月平均報酬為6.2%，表現居投信投顧公會分類之冠，近三月、近六月漲幅分別為12.8%、16.0%，同樣拔得頭籌，其中近六月更是唯一有雙位數正報酬的基金類型。

目前投信投顧公會分類的不動產證券化基金共有12檔，以全球化布局標的為大宗。2007年成立、近期基金淨值屢創新高的復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，近期市場不確定性加大，高股息議題重回市場焦點，目前全球REITs殖利率約4.3%，優於美股S&P500指數的1.3%，此外，接下來美國聯準會降息除了讓REITs有評價上升空間，隨融資成本壓力減緩，也有利全球REITs股息成長率於2025年加速，增添REITs投資利基，成為股債之外掌握降息投資機會的選擇。

張正宇指出，今年來除了聚焦美國市場，同步掌握澳洲及歐洲REITs布局時點，帶動基金績效優於指標（全球地產研究250指數），後續基金將以長期具成長潛力的產業為核心配置，占比至少六成，看好數據中心、倉儲、醫療REITs領域，其餘尋找各次產業及地區落底復甦投資機會。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，受惠於聯準會降息預期，長照醫療REITs類股挾著降息樂觀預期、股價落後補漲之估值潛力，以及美國地產類股第2季財報強勁開局等因素提振，帶動指數今年來至9月11日已有高達27.7%漲幅。