東協相關基金績效 水漲船高

近期全球主要股市拉回修正，不過因為印尼股市頻創新高，帶動東協股市近期抗跌跟漲，推升投信發行的東協相關基金績效跟著水漲船高。

投信法人指出，由於東協區域經濟增長動能未減，中長期投資前景仍看好。

根據亞洲開發銀行《亞洲發展展望》報告顯示，由於內需強度升溫及區域出口增加，亞太地區大部分經濟體的經濟增長已經有所加快，東協地區2024年及2025年GDP成長率分別達4.6%及4.7%，其中越南成長力道最亮眼，可達6%及6.2%。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南2024年上半年實質GDP成長率年比為6.42%超過目標值，政府為2024年成長設定了6.5%到7.0%更高的目標，顯示出對下半年經濟成長的信心。8月底越南政府召開特別會議並任命三位新副總理，此次任命符合市場預期，政治不確定因素消除有望激勵越股投資者信心。

日盛越南機會基金研究團隊指出，即將舉行的FOMC利率決策會議，聯準會可望在通膨降溫的背景下降低利率，有望減輕越南匯率壓力，越南中長期股市發展仍正面看待。

群益投信指出，現階段全球景氣仍面臨逆風，但觀察東協各國經濟數據表現相對穩健，以製造業PMI為例，東協多數國家仍位居榮枯線之上，且東協多數國家的國際收支也較過往幾次金融危機時有所改善。從基本面來看，東協區域經濟增長動能未減，加上東協多國政府仍持續推動經濟改革政策，有助當地產業發展和股市表現。

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，東協國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力也有望紓解，經濟復甦前景漸趨明朗，股市表現值得留意。在投資布局方面，政經局勢穩定的國家與企業獲利能見度高的產業為投資東協首要考量，包括馬來西亞、印尼、菲律賓等可留意。