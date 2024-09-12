台股基金 迎旺季行情

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（12）日開高走高，持續挑戰半年線，終場收21,653點，強彈622點。法人表示，台股長期基本面優異，建議可定期定額透過主動式台股基金布局，掌握年底旺季行情機會。

根據CMoney統計至11日，台股股票型基金近一周前十強包括：台中銀台灣優息、新光臺灣高股息、日盛精選五虎、街口中小型、PGIM保德信店頭市場、野村e科技、街口台灣、野村高科技、元大店頭、兆豐國民，前十強平均達0.2%，仍優於加權指數的跌0.2%、OTC指數跌1.9%。

台股基金近一周績效表現 圖／經濟日報提供
台股基金近一周績效表現 圖／經濟日報提供

美國8月消費者物價指數（CPI）出爐，8月CPI年增率連續五個月降溫，並創2021年2月以來最低紀錄；根據歷史統計可見到台股多在第3季呈現休憩整理，並醞釀第4季底傳統旺季再攻高之契機。

市場法人分析，台股短多或有可為，有機會站回半年線21,656點，須留意上周三（4日）向下跳空缺口22,092~21,574點附近壓力沈重，成交金額必須緩步增加，持續站穩5日均量，否則仍有再陷整理的風險。

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳稱Blackwell需求強勁，權值電子、AI概念全面回神，電子個別族群聚焦光纖、半導體設備、半導體測試介面族群，紛紛表現亮眼。

日盛投信台股投資研究團隊表示，AI需求基本面強勁，觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節包括：邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等，產業資本支出規模仍皆受惠於客戶訂單動能強勁，加上美國聯準會進入降息循環已成定局，有利股市多頭進一步走勢。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管市場出現短期波動，人工智慧創新和所帶來的成長潛力可期。布局上，AI基礎設施方面看好大型語言模型訓練、邊緣運算及推理、主權及企業AI的需求。

AI應用可留意許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，從而創造新的應用，增加貨幣化機會；AI可涉入產業則可關注幫助重塑數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業的發展。

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