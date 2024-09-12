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活化日圓 增添新管道

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
國人持有日圓級別計價境外基金的總規模，至今年7月已成長至431.7億元。 路透
國人持有日圓級別計價境外基金的總規模，至今年7月已成長至431.7億元。 路透

根據投信投顧公會統計，國人持有日圓級別計價境外基金的總規模，至今年7月已成長至431.7億元；以今年來新增日圓計價級別境外基金來看，特別的是投資美國市場的境外基金也新增日圓級別。法人表示，民眾活化手中日圓增添新管道。

今年來，不少基金公司紛紛增設日圓級別的共同基金，且基金投資標的不只限於日本相關主題，更擴及美國、人工智慧（AI）或是多重資產等主題或策略。例如安聯收益成長基金、安聯AI人工智能基金、安聯美國收益基金都新增日圓避險級別。

日圓近二年來一路走低，台灣民眾一路買進，也讓國人持有日圓外幣水位持續水漲船高，更進而成為資產管理業開始動腦祭出提供活動民眾活化滿手日圓資產的新管道，紛紛引進或新增日圓級別計價的境外基金。

安聯投信指出，民眾可考慮投資日圓計價的共同基金，坊間有提供日圓避險級別的基金，這類型基金包括高股息類型、債券型或多重資產類型，選擇更為多元化。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管市場出現短期波動，但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。

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