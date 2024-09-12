生醫基金績效 強強滾

上半年領漲的科技股下半年面臨高檔獲利調節，主要股指多呈現拉回整理，不過產業題材豐碩，受景氣循環影響相對低的生技醫療股表現仍屬穩健，逆勢走揚。

拉長至今年來表現，MSCI生技醫療指數累計上漲14.3%、NBI生技指數上漲9.6%，連帶投信發行的生技醫療基金今年來全數繳出正報酬，而前十強基金之報酬都在一成以上。

投信發行生技醫療相關基金表現

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，觀察近期主要生技次產業表現，包括醫療保險、大型生技、製藥等表現轉強，其中醫療保健族群走出盤整格局。後續來看，基於人口老化趨勢令醫療需求不墜，加上醫療次產業各具題材支持，仍有望吸引資金配置，題材方面，包括在AI助力下，機器人手術、輔助診斷等醫療需求大增，創新醫財市場規模成長潛力大，以及自去年來備受專注的減肥藥族群與阿茲海默症藥物研發都取得進展等，在需求面穩健、產業題材豐富下，生技醫療類股投資前景仍值得關注。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人李鈺涵指出，生技醫療產業經歷了三年低迷後，展現明顯的復甦跡象，且從2024年營收狀況來看，醫療產業的營收增長大幅打敗其他產業。

後續來看，隨著降息可期，資金借貸成本有望下降，料有利生技醫療企業籌資，對於研發投入與執行臨床實驗有所助益，有助支持產業成長與發展，投資人不妨透過生技ETF來參與布局，以那斯達克生技指數為追蹤指數的ETF成分股涵蓋美國生技及醫療產業的龍頭股，不僅市值大且具產業代表性。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，醫療股近期表現落後大盤差距逐漸縮小，尤其製藥、設備、醫療IT等股價表現轉強帶動，帶動整體醫療基金績效提升。就基本面分析，醫療股第2季財報穩健之下，盈餘優於預期比重最高，而第1季原本就被視為是醫療股財報苦日子的尾聲，接下來每季盈餘年增率皆為正成長；現階段短期股市下行風險大於上檔期待，醫療有機會受惠。