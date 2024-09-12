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長照 REITs 補漲潛力足

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
全球不動產證券化型基金績效
全球不動產證券化型基金績效

全球主要央行進入降息循環周期，在美聯準會（Fed）利率政策轉向寬鬆下，後市將見到股、債、REITs同步表現的格局。其中，法人指出，美國通膨持續降溫且停止升息，可望挹注長照REITs表現，建議定期定額長線布局。

統計全球不動產證券化型基金績效表現，前五強依序為日盛長照產業收益不動產證券化、復華全球資產證券化、元大全球地產建設入息、富邦全球不動產、第一金全球不動產證券化基金，今年來皆有14%以上漲幅。

根據Bloomberg統計，美國、歐洲及英國央行截至年底降息預期分別上調至107基本點（bps）、72基本點及52基本點，受惠於美國聯準會降息預期，今年以來至本月10日，S&P500指數、那斯達克指數、全球非投等債指數等分別有15.2%、13.4%、7%表現。

其中，長照醫療REITs類股挾著降息樂觀預期、股價落後補漲之估值潛力，以及美國地產類股第2季財報強勁開局等因素提振，帶動指數今年來已有27.6%漲幅。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，回顧美國聯準會前一次降息為2020年3月新冠疫情影響經濟之時，爾後半年及後一年美國投資級債及美國公債波動加劇，而在同期間北美不動產所有REITs表現分別為13.5%、32.2%相對有撐，且次產業中的醫療REITs報酬則分別達19.1%、44.1%，顯然更佳。

另外，整體REIT產業的平均股價與營運現金流比在今年7月從13.1倍增加到14.2倍，營運體質持續朝健康方面發展。再觀察高齡住房市場，當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於高齡人口住房需求持續強勁，租金增長態勢可望維持。

台新投信指出，就全球總經分析，歐洲經濟持續放緩，失業率緩慢上升，預計今年ECB有兩碼的降息空間，不會出現衰退；美國以財報季來看，整體表現不差，雖然在部分產業包含奢侈品、航空、快餐等有看到需求放緩的情況，但整體而言經濟依然穩健，隨著Fed進入降息循環，REITs可望展開多頭行情。

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