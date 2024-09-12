AI創新股、公用事業資產 動能強

時序來到第3季末，第一金投信展望第4季投資政治變數為市場變數之一，鎖定「降波動、攻動能」標的，投資等級債、公用事業資產則適合作為降低波動度配置；此外，迎接降息循環，資金行情引爆，看好AI趨勢股、台股與日股等，新一波成長動能可期。

第一金投信投資長曾志峰表示，美國經濟呈現降溫趨勢，勞動市場特別明顯，貨幣政策調整節奏要考量對通膨影響與全球金融穩定度的考驗，預期美國今年內可能有三度降息，今年底的利率水準預估回到4.5%至4.75%。

9月日本自民黨總裁改選為首相人選前哨戰，11月還有美國總統大選，政治因素為干擾第4季市場變數之一，曾志峰強調，依過往經驗，美國選舉前執政者通常會採取擴張性政策，以利提振經濟、延續政權，選後則可能有調整財政政策空間；自民黨總裁新任人選，暫時不會改變政策延續路線，貨幣政策與主要國家不同調的日本市場，日本央行持續緊縮各界觀點一致，但升息對市場影響漸鈍化。

市場預估，未來12個月美國主要指數本益比達20.06倍，低於歷史高峰值23倍，但仍較十年平均值17.64倍來得高，Factset統計數據，市場預估，標普500指數今、明年獲利成長率可達10.1%與15.3%，營收成長率分別達5.1%及6%，獲利與營收成長動能可望持續驅動美股表現。

不過，曾志峰提醒，近期大型企業獲利成長放緩，使得資金可望於不同產業及個股間移轉，尋求較佳投資機會，資料中心、雲端運算、生成式AI發展的趨勢與需求，仍將成為驅動科技成長股表現的新動力。

日本市場也值得關注，日圓走貶不再是日股的順風車，貶值可能造成輸入型通膨，帶動中小企業成本壓力提升；曾志峰分析， 日本經濟具實質支撐，股價區間整理後，再次上揚條件充足。