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3R策略布局 穩中求進

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
富蘭克林第4季投資策略
富蘭克林第4季投資策略

第3季以來投資市場表現是債優於股，富蘭克林證券投顧認為第4季將延續此基調，並提出第4季的「3R」投資策略，從受惠降息（Rate cuts）、抗波動（Resistant）、強勢股（Robust ）選定投資標的，並採取定期定額布局穩中求進。

富蘭克林證券投顧表示，因為聯準會將啟動降息，宣告全球寬鬆時代來臨，有助營造各類資產多頭氛圍，其中債券展望的能見度高於股市，由於投資人需要更多數據確認美國經濟降溫的速度和幅度，加上美國選舉逼近，仍將不定時擾動盤勢，今年旺季行情可能要等到美國選舉結果底定後，才較明朗。

所幸歷史經驗顯示，美國總統選舉年度，美股當年平均波段修正幅度為14%，而愈接近選舉的9月及10月美股走勢可能較為波動，但若美股出現震盪，應視為是進場機會，美股波段修正後進場一年平均漲幅為24%。

富蘭克林證券投顧表示，第4季向來是股市及消費的傳統旺季，儘管有景氣及選舉變數，也不必太悲觀，建議採取「3R策略」，包括受惠降息（Rate Cut）、抗波動（Resistant）及強勢股（Robust）三大主軸，打造穩中求進的投資組合。

想抓住降息紅利，建議布局收益複合型債券基金、美國非投資等級債券型基金及加碼日圓的全球債券型基金；至於想抗股市波動，並掌握債匯市機會的投資人，建議加碼美國平衡型及公用事業產業型基金。

股市方面，富蘭克林證券投顧看好科技及印度股市結構性發展趨勢，將扮演強勢主流，同時也建議以大額定期定額策略布局日本、生技和全球氣候變遷股票，靜待烏雲散去的回升行情。

富坦精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，現階段較看好短天期高品質企業債，因仍可提供相對較高且安全的殖利率收益。

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