長天期美債 資金青睞

美國降息趨勢確立，債市可望迎來多頭，投信法人指出，根據歷史經驗顯示，聯準會降息的期間，長天期美債因對利率較為敏感，通常能繳出比短天期債更優異的表現，也使得長天期美債ETF備受投資人青睞。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，近日公布的總體經濟數據顯示，美國就業市場疲軟、經濟成長趨緩及停滯，使市場對美國經濟衰退的擔憂再起，避險情緒升高推動資金轉入債市，美債殖利率震盪向下。

隨9月Fed降息在即，FOMC會議紀錄也顯示，多數官員認為本季開始降息為合適的作法。

通膨持續降溫、經濟成長放緩及就業市場轉弱，使得市場預期今年聯準會降息碼數將上升。

許雅惠表示，降息趨勢確立，使債市有望迎來多頭，不過後續仍須留意市場仍可能受到經濟數據發布、聯準會官員發言及市場情緒影響而出現較大波動，建議投資人利用分批布局或定期定額參與美債多頭行情。

新光投信表示，資產配置上，新光投信建議，投資人可以考量長天期美債或美投資等級債ETF，作為長期資產布局的核心配置，將可兼顧債券收益與信用品質，並隨降息周期，擁有債券價格震盪向上的趨勢保護。