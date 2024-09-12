快訊

凌晨5時15分東部海域地震規模4.8 最大震度宜蘭3級

科技股領漲…美股黑翻紅 那指升逾2%、輝達大漲8.03%

長天期美債 資金青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國降息趨勢確立，債市可望迎來多頭，投信法人指出，根據歷史經驗顯示，聯準會降息的期間，長天期美債因對利率較為敏感，通常能繳出比短天期債更優異的表現，也使得長天期美債ETF備受投資人青睞。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，近日公布的總體經濟數據顯示，美國就業市場疲軟、經濟成長趨緩及停滯，使市場對美國經濟衰退的擔憂再起，避險情緒升高推動資金轉入債市，美債殖利率震盪向下。

隨9月Fed降息在即，FOMC會議紀錄也顯示，多數官員認為本季開始降息為合適的作法。

通膨持續降溫、經濟成長放緩及就業市場轉弱，使得市場預期今年聯準會降息碼數將上升。

許雅惠表示，降息趨勢確立，使債市有望迎來多頭，不過後續仍須留意市場仍可能受到經濟數據發布、聯準會官員發言及市場情緒影響而出現較大波動，建議投資人利用分批布局或定期定額參與美債多頭行情。

新光投信表示，資產配置上，新光投信建議，投資人可以考量長天期美債或美投資等級債ETF，作為長期資產布局的核心配置，將可兼顧債券收益與信用品質，並隨降息周期，擁有債券價格震盪向上的趨勢保護。

延伸閱讀

降息循環周期將至 法人：長照REITs後續表現可期

美債喜迎降息風潮 23檔投等債ETF價格創新高

國泰台大經濟展望 學者分析第4季「這變數」對景氣影響最大

全球債券殖利率下滑至2年低點 債市開始擔心通膨率降太低

相關新聞

生醫基金績效 強強滾

上半年領漲的科技股下半年面臨高檔獲利調節，主要股指多呈現拉回整理，不過產業題材豐碩，受景氣循環影響相對低的生技醫療股表現...

活化日圓 增添新管道

根據投信投顧公會統計，國人持有日圓級別計價境外基金的總規模，至今年7月已成長至431.7億元；以今年來新增日圓計價級別境...

長照 REITs 補漲潛力足

全球主要央行進入降息循環周期，在美聯準會（Fed）利率政策轉向寬鬆下，後市將見到股、債、REITs同步表現的格局。其中，...

AI創新股、公用事業資產 動能強

時序來到第3季末，第一金投信展望第4季投資政治變數為市場變數之一，鎖定「降波動、攻動能」標的，投資等級債、公用事業資產則...

3R策略布局 穩中求進

第3季以來投資市場表現是債優於股，富蘭克林證券投顧認為第4季將延續此基調，並提出第4季的「3R」投資策略，從受惠降息（R...

投等債ETF 炙手可熱

美債9月迎降息風潮，海外投資等級公司債持續吸金，統計至11日止，共有23檔債券ETF價格創下今年以來新高紀錄，顯示國人投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。