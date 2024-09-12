ETF託管人和管理人布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）（11）日發布第七屆年度大中華區ETF投資者調查，調查發現，大中華區（中國大陸、香港和台灣）的ETF增長領先於亞太區；而台灣因監管機構宣布允許在市場上採用主動型策略，主動型ETF迎來積極的發展勢頭，57%的投資者計劃向主動型ETF配置資金。47%的投資者對主動型系列中的多元資產產品有投資意願。

另外，87%台灣投資者預計未來一年會增加使用ETF，遠高於整個大中華區平均77%，反映台灣為全球成長最快的 ETF 市場之一。

大中華區調查是BBH全球ETF投資者調查的一環，代表著來自中國大陸、香港和台灣地區超過100名ETF投資者的意見，其中，59%的受訪者管理超過10億美元資產；在這些受訪者當中，39%在其投資組合中有50%的資產投資於ETF。

這次調查發現大中華區ETF增長領先於亞太區，2024年上半年，大中華區的淨新增資金量達1,020億美元，占亞太區全部淨新增資金流量的70%。

去（2023）年84%的投資者購買主動型ETF，45%將指數型共同基金援引為其重新配置資金的首要來源。

63%的投資者計劃增加主題型ETF投資，最受追捧的主題是機器人和人工智慧、自動駕駛和電動汽車以及網路安全等策略。

47%的投資者利用ETF以表達短期的戰術性觀點。63%計劃增加其合作的發行人數量。在發行人提供的工具和資源中，投資者最關注的是產品資料和交易支持。

台灣地區是增長最快的ETF市場之一，股息型ETF為增長帶來重要的貢獻，33%的投資者對這類產品有投資意願。