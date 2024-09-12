投等債ETF 炙手可熱

美債9月迎降息風潮，海外投資等級公司債持續吸金，統計至11日止，共有23檔債券ETF價格創下今年以來新高紀錄，顯示國人投資債券ETF熱度不減。

理財專家建議，現階段全球投資級企業，爭相於美國降息前夕發債籌資，當中有不少優質投資級企業，都同時具備收益、信評雙重優勢可供選擇，建議可透過債券ETF參與降息啟動後的債市多頭行情。

11日創新高投資等級債券ETF績效

根據倫敦證券交易所統計，上周共有60家投資等級企業發債，累積金額高達近820億美元，是自2020年5月以來發行最忙碌的一周，發行金額也衝上4年來新高，顯示企業為規避降息後利率下滑風險，提早發債籌資鎖住利率。

另外不少投資級企業也趁降息前借新還舊，進行再融資，以償還未來兩年將到期的債務，造成降息前企業搶發新債現象湧現、投資等級債券標的炙手可熱。

新光投等債15+ETF（00775B）經理人王韻茹表示，Fed下周即將召開會議，市場普遍預期，這次將是自2020年新冠疫情以來的首次降息，市場關注的焦點將是降息幅度，以及是否能及時避免經濟衰退。加上11月還有美國總統大選，政治、經濟與利率三方交錯下，推升市場不確定升溫，股債波動難以避免，吸引投資人先行卡位，搶進投資等級債券ETF淘金。

在此波債券投資熱潮下，推升債券ETF價格節節高升，根據CMoney統計至11日止，共有23檔投資級債券ETF價格創今年新高，從近一個月期間來看，績效表現最好的前十名債券ETF中，含息報酬率皆有4.5%以上表現。

凱基IG精選15+（00840B）暨凱基AAA至A公司債（00777B）基金經理人李暢表示，債券ETF的債息收益以及後續降息行情可期，對市場將資金形成投資吸引力。

展望後市，在降息開始後公債利率可能因市場持續猜測Fed降息路徑而波動，建議債券選擇聚焦存續期間中天期、債信品質穩健、資產體質無虞的成分債，並兼顧票息與殖利率水準，創造更佳總報酬表現的機會也相對較高。