亞洲、科技型債 聚光

FedWatch目前顯示一年降息預期擴大至5碼，9月降息幅度在1碼與2碼之間來回擺盪。觀察近一個月全球非投資級債券表現，以亞洲、新興市場、科技類型表現居強。法人建議，布局方向可由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效益。

美國8月就業報告出爐，其中非農就業月增14.2萬不如預期，失業率4.2%符合預期，二年期與十年期美國公債上周正式結束倒掛後，9月的寬鬆政策幾乎已成定局。安聯投信表示，受到市場觀望氣氛轉濃，美國非投資等級債初級市場依然活躍，8月的供應超過180億，較去年增長約71%。

另外，今年經濟仍以軟著陸為主，布局上建議可著重公司債，但須留意品質；另方面，軟著陸的經濟下，也有助於企業違約率的控制，建議也可配置部分非投資等級公司債來增加收益。

展望後市，安聯投信表示，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。值得注意的是，日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，觀察債券指數表現，聯準會降息態勢明顯，美國也沒有立即衰退疑慮，科技債績效持續領先其他債券指數。

其中，美國科技非投資等級債券指數今年以來上漲8.2%，優於美國非投資等級債券指數、全球非投資等級債券指數、全球投資等級債券指數的6.2%、7.1%、2.9%，聯準會釋出降息訊號後，科技債漲勢顯著。

此外，利率市場加快降息進程，非投等企業強於預期的獲利與債務到期日延後的利多，驅動價格上揚。鴿派論調證實9月開始降息也安撫市場情緒，接下來只剩下降息幅度的決定。降息周期、強勁利潤率和高生產力有助於景氣維持在溫和擴張階段。風險性資產會有很好的表現，尤其科技債信貸基本面和利差相對具吸引力。