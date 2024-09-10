美國聯準會（Fed）降息在即，國人大買各類債券基金，包括投資級債、非投資級債、新興市場債基金等，對於債券的興趣勝過股票基金。廣納各類債券的多元收益型基金更是長期暢銷商品，尤其是以美債為主的基金。

境外基金資訊觀測站統計，在2024年7月，國人最愛的境外收益型基金為高盛投資級公司債基金，單月進帳63.1億元。這是最受國人青睞的投資級公司債基金，Fed停止升息以來，資金持續流入，今年以來更是大量吸金，目前國人持有金額已達848億元，在所有境外基金中排名第五大。

聯博全球非投資等級債券基金7月吸金50.9億元，這是國人最愛的非投資等級債券基金，但在Fed升息期間人氣減弱，資金進進出出，去年11月起資金才持續回流，到今年元月國人持有金額重新回到3,000億元，目前國人持有金額為3,433億元，為境外基金第二大，僅次於安聯收益成長基金。

緊接著是聯博美國收益基金，7月進帳50.4億元。這檔基金100%投資美元債，平均信用級別為A，布局多元，目前公債及投資等級債的加總比重逾六成，其他還配置非投資等級債、新興市場債、不動產抵押貸款證券等。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率超過6%。

聯博美國收益基金成功混搭各類債券，長期表現及收益都相當穩健，因此備受投資人偏愛，國人持有金額已超過2,000億元，在所有境外基金持有規模排名第三名。

PIMCO多元收益債券基金在7月吸金44.5億元。這檔基金去年12月起資金流向轉正，目前逾99%布局在美債，平均信用級別為A，平均有效存續期間為4.73年，產業以銀行債占5.9%最多。如果選擇美元月收息強化級別，半年來的年化配息率超過5.5%。

高盛新興市場債券基金7月淨流入逾33億元。法人指出，在Fed升息末期及停止升息之後，投資級債券基金最受歡迎。在Fed降息訊號愈來愈明確之後，投資人承擔風險的意願提高，努力把握降息前的高息機會，因此非投資等級債、新興市場債等高息債券基金吸引力大增。