美科技基金 逢低卡位

美股在經歷上周的拋售潮後，投資人等待在川賀辯論會、CPI數據以判斷聯準會利率動向的同時，也開始逢低進場，9日美股四大指數及S&P 500指數11大類股齊揚，AI指標股Nvidia及ARM扮演領頭羊，推升美股科技基金表現。

富蘭克林證券投顧表示，歷經8月強勁反彈，9月以來美股走勢隨消息面波動，也可視為趁利空消息順勢「打第二隻腳」，必須觀察美股主要指數前波低點能否獲得有效支撐。由於9月向來是美股表現較為疲弱的月份，加上11月5日選舉逼近，預期選前觀望氣氛轉濃，美股震盪整理機會高，建議投資人可增加公用事業等防禦產業及債券資產，度過市場波動期；空手者可採分批加碼策略，卡位旺季行情，包括美國大型成長股或科技產業型基金。

國內核備境外美國股票型基金績效

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森柯堤斯指出，著眼各行各業正積極嘗試生成式AI，尋找應用AI以提高生產力或創造新的營收來源，預估未來幾年將演變成新的AI應用，並為科技需求帶來「雪球效應」，帶動包括科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域，增加新的商機與投資機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，雖然近期美國科技股回檔整理，不過AI長線發展趨勢仍未改變，企業AI應用滲透率日漸增加下，持續投入將有助於強化企業競爭力，帶來更多潛在獲利機會。日常生活中AI滲透程度逐步提升，也在不同產業間發揮更佳體驗，因此，美國AI科技概念股中長期投資前景仍值得期待。

富蘭克林高科技基金經理人馬修摩伯格認為「創新」不僅出現在科技領域，還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域，都值得關注。