快訊

輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

美科技基金 逢低卡位

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
人工智慧（AI）可謂科技需求帶來「雪球效應」，增加新商機與投資機會。AI示意圖。 路透
人工智慧（AI）可謂科技需求帶來「雪球效應」，增加新商機與投資機會。AI示意圖。 路透

美股在經歷上周的拋售潮後，投資人等待在川賀辯論會、CPI數據以判斷聯準會利率動向的同時，也開始逢低進場，9日美股四大指數及S&P 500指數11大類股齊揚，AI指標股Nvidia及ARM扮演領頭羊，推升美股科技基金表現。

富蘭克林證券投顧表示，歷經8月強勁反彈，9月以來美股走勢隨消息面波動，也可視為趁利空消息順勢「打第二隻腳」，必須觀察美股主要指數前波低點能否獲得有效支撐。由於9月向來是美股表現較為疲弱的月份，加上11月5日選舉逼近，預期選前觀望氣氛轉濃，美股震盪整理機會高，建議投資人可增加公用事業等防禦產業及債券資產，度過市場波動期；空手者可採分批加碼策略，卡位旺季行情，包括美國大型成長股或科技產業型基金。

國內核備境外美國股票型基金績效
國內核備境外美國股票型基金績效

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森柯堤斯指出，著眼各行各業正積極嘗試生成式AI，尋找應用AI以提高生產力或創造新的營收來源，預估未來幾年將演變成新的AI應用，並為科技需求帶來「雪球效應」，帶動包括科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域，增加新的商機與投資機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，雖然近期美國科技股回檔整理，不過AI長線發展趨勢仍未改變，企業AI應用滲透率日漸增加下，持續投入將有助於強化企業競爭力，帶來更多潛在獲利機會。日常生活中AI滲透程度逐步提升，也在不同產業間發揮更佳體驗，因此，美國AI科技概念股中長期投資前景仍值得期待。

富蘭克林高科技基金經理人馬修摩伯格認為「創新」不僅出現在科技領域，還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域，都值得關注。

延伸閱讀

阿里巴巴蔡崇信傳最新投資：法國勃根地葡萄酒莊園

經濟連三個月亮綠燈 震盪之際多元投資抗波動

高股息再進化 富蘭克林華美推第三代高股息ETF

科技基金 重領風騷

相關新聞

台灣順成 高精密頂針指標

創立初期的篳路藍縷，歷經40餘年，到現今為國內頂針市場最高市占率，榮登台灣高精密頂針第一品牌，成為該產業領頭羊角色的台灣...

美科技基金 逢低卡位

美股在經歷上周的拋售潮後，投資人等待在川賀辯論會、CPI數據以判斷聯準會利率動向的同時，也開始逢低進場，9日美股四大指數...

平衡型、多重資產基金混搭 抗波動

富蘭克林坦伯頓基金集團公布8月美國經濟儀表板，整體燈號連三月亮出「擴張」的綠燈。 有別於近日市場浮現對美國經濟衰退疑慮，...

美債基金 人氣火熱

美國聯準會（Fed）降息在即，國人大買各類債券基金，包括投資級債、非投資級債、新興市場債基金等，對於債券的興趣勝過股票基...

亞洲、科技型債 聚光

FedWatch目前顯示一年降息預期擴大至5碼，9月降息幅度在1碼與2碼之間來回擺盪。觀察近一個月全球非投資級債券表現，...

跨國股票基金 潛利靚

台股市場近期表現震盪，觀察近六個月跨國型股票基金表現，以印度、基礎建設類型表現最為強勢，前十強平均績效更勝大盤逾1.5倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。