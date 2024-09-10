平衡型、多重資產基金混搭 抗波動

富蘭克林坦伯頓基金集團公布8月美國經濟儀表板，整體燈號連三月亮出「擴張」的綠燈。 有別於近日市場浮現對美國經濟衰退疑慮，富蘭克林、安聯等資產管理業者對美股後市仍抱持樂觀看法，預期牛市將會延續；若擔心美股9、10月向來震盪機率高的問題，可先將資金配置於平衡型、多重資產等混合資產基金。

近期經濟數據牽動美股表現，富蘭克林證券投顧昨（10）日公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標，8月數據顯示，多數數據維持不變，但當中的失業金申請、商品從「謹慎」的黃燈改善為「擴張」的綠燈，但ISM新訂單從「謹慎」的黃燈惡化為「衰退」的紅燈。

富坦基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，市場經常將初領失業金人數視為「煤礦中的金絲雀」，8月數據飆升可能跟密西根州汽車工廠正常關閉、貝羅颶風有關，但隨相關影響消退，初領人數再次低於2023年水準，這是經濟持續擴張的積極訊號。

富坦研究院資深市場策略師克里斯‧加利波表示，考量目前經濟情勢，2024年降息應歸類擴張性降息，預期牛市將延續，降息後增加股票部位可能很有吸引力。

富蘭克林證券投顧表示，著眼美國就業放緩實為景氣循環末期正常現象，預期聯準會有足夠降息空間因應，並有助支撐經濟和美股。而因9月至10月期間向為美股較震盪時期，建議以美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，防禦股市波動並掌握收益和資本利得機會。此外，蘋果新品可作為第4季科技新品上市及傳統旺季的重要風向球。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫也認為，儘管市場出現短期波動，但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。AI應用可留意許多軟體公司擁有豐富的資料庫來訓練AI模型，並關注透過重塑數位轉型，提高效率和自動化潛力的企業，看好醫療保健、金融、消費及工業的發展。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克亦表示，美國經濟成長動能即便放緩，也仍在接近長期平均水準；在利率政策正常化下，債券與利率敏感型資產最受惠。