市場預期Fed本月降息 進場美債、新興債的好時機到了

投資人密切期待美國聯準會（Fed）本月降息，但全球金融市場波動也擴大。法人指出，美國短期陷入衰退機率低，面對即將來臨的降息循環，投資人可分批布局優質企業，同時掌握成熟及新興市場債券投資機會，並透過自動化投資機制趁低檔加碼，以強化投資效益。

Fed降息有利風險資產，但最近美國經濟數據及科技股獲利不如預期，美股大幅震盪。施羅德投信指出，根據以往經驗，美國首次降息後，股債上揚機會高。Fed會議紀錄顯示，多數Fed官員傾向於9月開始降息。根據FedWatch期貨市場定價顯示，美國9月降息機率為100%，將刺激股債表現。

聯博投信股票投資策略師李長風指出，短線美國陷入衰退機率不高，基本面可望支持股市續揚，Fed轉趨寬鬆，也有利提供評價支撐。但科技巨頭評價、獲利成長趨勢分歧，加上美國總統大選不確定因素多，建議投資人慎選不受政策風險影響、成長能力穩定的題材。

在債券方面，聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，目前短債殖利率仍微幅高於長債殖利率。當Fed啟動降息，將帶動債券殖利率收斂，短期利率降幅有機會大於長期利率，投資人不妨把握降息前最後機會布局中短期債券。

除了美債之外，新興市場債同樣受惠於降息。宏利投信通路業務副總經理周士凱指出，成熟市場雖然避免衰退，但避免不了經濟放緩，投資人可以注意新興市場債的投資機會。其中，新興前緣債具備票息較高的特性，兼顧收益與成長，近期獲得投資人青睞。

股債投資機會多，但市場震盪不免動搖投資信心。「鉅亨買基金」副總經理劉憲斌建議，投資人若想要長期累積個人資產，可以使用母子基金組合「鉅寶盆」，或是善用「超底王」投資機制，一旦跌到投資人自行設定的幅度，就會自動逢低加碼，不再錯過進場的好時機。