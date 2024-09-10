跨國股票基金 潛利靚

台股市場近期表現震盪，觀察近六個月跨國型股票基金表現，以印度、基礎建設類型表現最為強勢，前十強平均績效更勝大盤逾1.5倍。法人建議，看好印度、基建後市發展，相關基金可定期定額長線布局。

觀察跨國投資股票型基金，近半年前十強績效表現，其中印度、能源、基礎建設類型表現居強，平均績效達15.3%，更超越大盤1.5倍之多，分別依序為群益印度中小、元大全球公用能源效率、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益、野村全球基礎建設大未來、瀚亞印度、野村雙印傘型基金之印度潛力、瀚亞非洲、台新印度、群益大印度、匯豐全球基礎建設收益。

值得注意的是，若以近一年績效觀察，超越大盤績效28.1%的基金全數為印度類型基金，包括：群益印度中小46.4%、瀚亞印度37.8%、野村雙印傘型基金之印度潛力36.4%、台新印度36.5%、群益大印度38.3%。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印度經濟成長強勁的背後因素，主要來自於國內需求強勁，特別是總理莫迪近年持續在國內基礎設施計畫上的大力投入，維持經濟增長並創造大量就業機會。

根據印度財政部最新公布的2025財政年度預算案，資本支出較2024年再度增加11.1%，達到11.11兆盧比，占GDP比重約3.4%，為20年新高水準，讓印度經濟得以不受全球經貿減緩的影響，維持高速成長。

展望後市，印度內需市場廣大，人口已成長為世界第一大國，在人口紅利帶動之下，經濟長期成長性可期，中產階級興起帶動國內消費升級，印度政府製造業補助，加上「MII（印度在地製造化）」策略，有利於印度本土製造商接觸並獲取高階技術，帶動科技產業升級。