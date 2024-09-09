美日股票型商品 資金外流

美國經濟衰退擔憂再起，根據彭博數據顯示，過去一周整體股票型ETF僅獲11.0億美元資金淨流入，較之前一周大幅減少。主要來自於歐洲、亞洲與中國市場分別獲4.1億、3.1億與2.8億美元資金淨流入，反觀美國與日本市場分別遭48.9億與6.8億美元資金淨流出。

依產業ETF看，近一周淨流入前三大產業為公用事業、核心消費、間接不動產；淨流出金額最高的產業為科技，其次為能源與非核心消費。

美國8月ISM製造業指數連五個月處於擴張點之下，8月新增非農就業人口不如預期，而6月、7月數值更同步遭到下修，引發市場避險情緒攀升，壓抑全球股市下跌。

富蘭克林證券投顧表示，美國8月就業報告其實差強人意，但6、7月數值下修引發投資人風險趨避的恐慌性拋售，極短線市場情緒實有過度悲觀之虞，隨時有跌深反彈機會。著眼美國就業放緩實為景氣循環末期的正常現象，預期聯準會有足夠的降息空間因應，加上許多官員已表態認為降息時機已到，預期聯準會降息將有助支撐經濟和美股。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，近期來看，美股受到先前漲多的技術修正壓力，以及近期經濟數據錯綜、大選議題等干擾下，短期區間整理可能性較高，不過整體來看，美國製造業雖稍顯疲軟，然服務業與整體消費情況仍尚可，且房屋銷售在通膨及債券殖利率下滑後，也有觸底跡象，整體經濟軟著陸可期，加上降息啟動在即，故無須過於恐慌，且企業盈餘仍穩健，在長線可保護短線下，對美股中長期展望仍不看淡。

至於日股部分，瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日股短線仍會受消息面影響走弱，先前漲多的類股也較易受到影響，整體日股吸引力仍在，投資團隊先前已調整投資組合持股，轉向國內內需類股，這波修正當中也展現出一定的韌性；日本企業財務重整也持續當中，預計中小類股受惠最多，建議投資人可布局日股主動型基金，在修正期間，可達攻守兼備的效益。