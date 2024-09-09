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看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

錢進科技股 卡位降息行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
主要指數2019年預防性降息後表現
主要指數2019年預防性降息後表現

市場預期美國聯準會於9月19日利率政策會議宣布降息的機率高達100%，過去經驗顯示，利率敏感度較高的科技股在首次降息後的一段時間表現不俗，法人表示，可於降息前利用市場回檔機會分批逢低布局科技相關ETF提早卡位。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，根據統計，美國前一次採取預防性降息在2019年8月1日，當時聯準會宣布十年來首次降息措施以支持經濟成長，NASDAQ指數在預防性降息後三、六與12個月分別上漲1.71%、12.55%與32.89%。

值得留意的是，與美國科技股走勢高度連動的台股也有亮眼表現，加權指數同期間上漲6.04%、7.52%與21.45%，而電子類股指數亦上揚10.68%、14.85%與41.87%，表現更勝一籌。

臺灣創新科技50指數該段期間表現分別為12.48%、14.94%與55.28%，表現最亮眼。野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君指出，這檔ETF投資主題涵蓋當前和未來創新科技，包括人工智能、電動汽車、元宇宙、半導體等11大創新科技領域，主題及數量每年進行滾動式調整，確保不會錯失題材輪動的機會，多元化的投資組合有助於分散風險，提供長期增長的機會。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，未來市場出現大幅波動，並不會感到意外，尤其是在美國聯準會9月會議召開前夕及在11月美國總統選舉前，同時也會受經濟數據疲弱的影響。如果以1995至1996年的寬鬆周期路徑為對照，相信這會在未來數個月為風險資產提供有利的環境。

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