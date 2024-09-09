台灣版REIT 拚年底上市

投信業引頸企盼的基金架構REITs已於立法院通過一讀，投信投顧公會理事長劉宗聖昨（9）日喊出台灣版基金架構REIT應命名「T-REIT」；金管會證期局局長張振山表示，立院下個會期很快會進行二、三讀，修法通過後子法將會陸續發布，希望今年底有機會看到第一檔基金架構的REITs基金上市。

投信投顧公會昨天舉行「談我國REITs發展之機會與挑戰」研討會，因REITs可望成為台灣投信業者新藍海商機，加上有機會串聯金管會正在推動的亞洲資產管理中心，昨天吸引本國、外商投信董總等高階主管參與。證期局、公會、投信業力推基金架構REITs，並曾組隊考察日本的J--REIT、新加坡的S-REIT發展；劉宗聖昨天倡議台灣REIT應稱為T-REIT。

國泰投信董事長張錫表示，私募股權基金2016年開放以來，目前做的公司不多，問題在於出場不容易，相較於科技型可透過IPO順利出場，但若投資綠電、風電便不易有出海口，大抵可賣給保險公司，但若轉為REITs，便可讓更多投資人參與。他呼籲，期待法規逐步開放下，把私募股權基金、REITs基金產業投資的上、中、下游資金鏈更順暢地串聯起來。

「REITs如果可以做到收益3.5%以上，保險公司就會有興趣投資。」政治大學風險管理與保險學系教授張士傑表示，目前全球REITs平均收益約10年期當地政府債券加上1%至3%風險貼水，如10年期債息為3%，則REITs 約4%至6%，長期投資將具有吸引力。

中國大學財務管理學系教授蔡維哲指出，借鏡日本和新加坡經驗，未來REITs若可占台股市值1%、則約有7,000億元規模，可引導民間資金進入實體建設。然而，在修法過程中，社會住宅被暫時排除在REITs標的之外，令人遺憾。社會住宅只租不售特性，與一般住宅容易炒作買賣截然不同，應當是適合作為REITs的投資標的。

富邦投信副總經理游玉慧分享新加坡發展REITs經驗，主要成功原因有二，分別是政府稅制的鼓勵，以及透過合併擴大規模並造就旗艦級REITs，建議我國可借鏡新加坡經驗，營造具競爭力的稅制，促進REITs發展。此外，並建議主管機關應正面表列可投資的項目，允許REITs以SPV架構來投資不動產。