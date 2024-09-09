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看好降息可提振經濟 道瓊反彈近500點、史指終止連4跌

多重資產基金 攻守兼備

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
統計今年以來，台股大盤有6個月呈現上漲，相對有股息提供下檔風險保護的高股息ETF，22檔中有5檔上漲的月數跟大盤一樣多。 聯合報系資料照
統計今年以來，台股大盤有6個月呈現上漲，相對有股息提供下檔風險保護的高股息ETF，22檔中有5檔上漲的月數跟大盤一樣多。 聯合報系資料照

VIX恐慌指數從8月底的14.85，回升至20以上，高於今年上半年的平均水準。投信法人表示，9月為股市與科技產業消息淡季，加上聯準會降息與日圓升值壓力等因素影響，預估股市持續震盪，建議採多重基金分散震盪風險，也發揮攻守皆宜的特性。

根據晨星數據，截至8月底，投信跨國多重資產型基金共有63檔，今年以來平均報酬率為11.1%。

境內多重資產基金績效
境內多重資產基金績效

統一投信表示，跨國多重資產型基金的投資範圍廣泛，包括股票、債券及ETF等金融商品。投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動，靈活調整投資組合。

例如，市場震盪時適時拉高現金比率，在股票價格落底時逢低加碼；若市場出現系統性風險時，增加避險部位以保護投資組合；遇到股債多頭時，仔細評估風險及報酬潛力，精選投資標的，打造最佳化的資產配置。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示，美國總統大選的政治不確定性，使金融市場近期仍將持續震盪。

但美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會上，沒有試圖打壓市場對於今年降息3至4碼的預期，並對9月降息碼數保持開放心態。

鮑爾不但沒有特別提及利率終點，並表示有很大的空間因應經濟下行風險，使得進入降息循環的趨勢確立，為股市帶來資金面利多。另外美股企業財報顯示，今明兩年獲利仍將保持成長趨勢，股市震盪後有望向上。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，美國月初公布的7月非農就業數據低於預期，失業率更上升至4.3%，引發經濟衰退疑慮，衝擊近期高評價的科技股領跌大盤。近期的數據較為紛雜，但整體上美國經濟仍具韌性、通膨緩解的趨勢未變。

就基本面來看，S&P500第2季企業獲利成長12.7%、扣除能源後成長13.5%，營收年增5.4%，市場上調S&P500今明兩年獲利率，預估至10.1%與15.3%。顯示長期而言，美股基本面展望良好，仍有利市場投資氣氛，建議逢低分批布局。

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