外資買亞股 最愛印度

美國8月非農就業人數遜於預期，上周美股四大指數齊跌，費半指數周線崩跌12%，更創新冠疫情以來最大跌幅，拖累以科技股為主的台、韓股遭到外資提款，分別重挫3.7%、4.9%，其中韓股今年以來已轉為負報酬，在新興亞股當中獨憔悴，而東南亞市場則獲外資買盤青睞，呈現兩樣情。

根據彭博數據顯示，截至9月6日，過去一周外資於亞股持續採取多空不一操作，由於全球半導體股持續遭到拋售性賣壓，台灣、南韓兩個科技、半導體股比重較高的市場過去一周分別遭外資淨賣超44.8億美元與14.17億美元。

反觀印度、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓等南亞與東南亞市場續獲外資買盤青睞，尤以印度股市吸引11.30億美元居外資淨買超之冠。

就印度股市來看，富蘭克林證券投顧表示，印度政府進一步強化財政紀律、降低赤字目標，施政重點關注於推動基礎建設、引領民營部門增加資本支出與槓桿、支持中小企業和中產階級、推動勞工技能培訓與企業激勵措施等促進就業方案，均有助提升中長期經濟成長潛力，印度企業也擅於將本國強勁經濟成長轉化為獲利動能，獲利周期強勁，為推動股價進一步上漲的支撐。此外，印度市場以內資資金為主要參與對象、外資持股比重較低，本月以來全球金融市場大幅震盪之際，印股表現相對穩健也突顯其投資優勢。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期美國科技股表現較為波動，由於AI相關雜音增加影響，台股呈現量縮拉回整理格局。就基本面觀察，產業基本面沒有太多新消息，美國和台灣企業半年報陸續揭露，經濟溫和復甦方向沒有改變；明年維持樂觀看法亦未有新變數出現，儘管盤勢的修正主要還是在修正市場對於AI相關主題期待太高所致，對後市並不需過度擔憂。