東協基金帶勁 逆勢突圍

近期全球主要股市受到美股拉回修正影響波動加速，不過東協股市近期因經濟數據符合預期、內需擴張動能回升以及資金回流效應下，表現相對抗跌，甚至逆勢上漲。

今年以來包括泰國、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞等五國也都維持正報酬表現，使得東協基金再獲關注。

投信發行東協相關基金表現

群益東協成長基金經理人楊慈珍表示，在全球需求修復下，新出口訂單增溫，也帶動東南亞製造業PMI持續維持擴張態勢，提供股市基本面支撐，加上多數東協國家核心CPI落在控制目標區間內，為央行提供降息空間，企業資金成本壓力也有望紓解，使得經濟復甦前景漸趨明朗。

在投資布局方面，政經局勢穩定的國家與企業獲利能見度高的產業為投資東協首要考量，包括馬來西亞、印尼、菲律賓可留意，產業則如通訊服務、房地產、工業等最為看好。

楊慈珍指出，以互聯網消費與房地產這兩個產業為例，前者基於金融服務需求強勁，且大型電商平台調升手續費，帶動相關產業未來獲利更具備成長潛力。

不動產方面，以新加坡的市場來看，租金持續上調，加上貨幣政策寬鬆彈性增加，有助於緩解房地產企業資金壓力，財務體質可望改善，將有助新加坡REITs產業評價修復，表現值得關注。

統一大東協高股息基金經理人林川欽分析，上半年東協股市表現相對弱勢，估值已修正到近十年相對低點，但在內需復甦帶動下，第3季開始出現反彈。

全球經濟及企業獲利恢復成長力道、疫後觀光及消費復甦動力持續，加上受惠供應鏈轉移，製造業往東南亞移動的長線趨勢不變，東協股市第4季仍有上漲空間，看好消費、工業、汽車及金融類股等投資機會。

區域方面，林川欽表示，泰國的旅遊業進入復甦階段，今年與中國達成雙方免簽，可望刺激遊客數量增加，有利內需消費類股成長，銀行類股也將會受惠內需恢復、放貸增長以及較低的資金成本，營運動能有望提升。

印尼及馬來西亞銀行類股的獲利持續成長，隨著降息趨勢成型，利率降低有利放款金額提升，使相關類股具備投資潛力。