台股基金 拉回可布局

台股上周周線翻黑，法人表示，9月下旬到10月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫，建議震盪拉回可布局台股基金。

台股加權指數近一周跌3.7%，相關台股基金績效也全數隨之走弱，不過，近一周仍有部分台股基金績效優於大盤，依序為新光臺灣高股息、台中銀數位時代、台中銀台灣優息、元大台灣高股息優質龍頭、日盛精選五虎、PGIM保德信新世紀、匯豐成功、台中銀大發、凱基台灣精五門、兆豐台灣金傳精選股息，近一周跌幅介於1.8%至3.3%之間，表現相對抗跌。

然而若拉長時序，以近一個月、今年來看，台股仍是正報酬。安聯投信台股團隊表示，近期產業基本面將進入短暫資訊空窗期，不過目前看來今年下半年經濟溫和復甦方向沒有改變，對明年亦維持樂觀看法；儘管盤勢修正，但主要還是在於修正市場對於AI相關主題期待太高，對於後市不需過度擔憂 。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，由於人工智慧（AI）相關雜音增加，近期美國科技股表現較為波動，台股也受到牽累，呈現量縮拉回整理格局。整體來看，台股一方面持續受到AI、相關基礎建設與資本支出成長帶動的結構性成長，相關供應鏈能見度佳；另一方面，蘋果上修手機出貨量，預期未來兩年有望帶動換機潮，對企業獲利正向。

復華傳家基金經理人白宇翔表示，台股近期因美國總經及指標科技股財報數據變動導致行情震盪幅度加大，不過預期美國聯準會進行降息後避免經濟出現衰退，將有利維繫股市多頭格局。

在操作上建議以半導體、電子零組件、其他電子及電腦周邊設備等具有業績題材個股為主軸，同時增加持股檔數分散配置，以及增持金融等降息受惠類股及非電產業配置，以因應近期盤勢波動及類股輪動投資機會。