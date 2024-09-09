半導體基金商品 長線看好

美股四大指數近期轉弱，但高達78%的S&P 500公司第2季每股獲利超出預期，分析師預估美股企業未來獲利逐季上揚，美股跌深提供進場甜蜜點，當中人工智慧（AI）商機趨勢確立，將帶動半導體業未來十年成長無虞，建議跌深之際可優先布局。

美國8月ISM製造業指數不如預期且連五個月低於50榮枯線，細項中的價格指數更彈升至54，創三個月新高，再加上多個就業數據表現疲弱，引發「停滯性通膨」疑慮回升，四大指數全數收黑。富蘭克林證券投顧強調，美國經濟軟著陸仍是基本情境，美股可望在降息後迎來一波行情，憂心科技股者可多元化分散布局。

美股獲利表現 圖／經濟日報提供

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，輝達第2季營收300億美元，季增15.3%，但較去年同期大增122.4%，預估本季營收325億美元，符合預期均值，但未達到高標340億美元，導致財報公告後走跌。但就展望而言，輝達（NVIDIA）下一代Blackwell供不應求，光罩更動之問題已解決，且Blackwell將在第4季出貨，預估營收貢獻將達數十億美元，並維持此成長動能至明年，進一步帶動半導體產業後市成長性。

蘇聖峰表示，國際半導體產業協會（SEMI）在最新全球晶圓廠預測報告中揭露，預期2024年全球半導體產能將達到每月3,000萬片的新高峰，產業已從2023年的趨緩與庫存調整步入復甦，在生成式AI與高效能運算（HPC）等應用推動下，以及晶片在終端需求的復甦，加速先進製程和晶圓代工產能的擴增。市場復甦與各國政府獎勵措施，帶動主要晶片製造地區晶圓廠建設和設備投資大幅成長，此外，半導體策略牽動全球政經局勢影響性日益增加，也成為半導體產能成長關鍵催化劑。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，輝達上月公布財報後股價表現疲弱，主因市場對其有更高的期待，並非營運出現疑慮，且庫存循環指數表現持續樂觀，製造業經理人指數當中的未完成訂單增長，隨著新一代伺服器晶片問世，市場展望仍可期待，大企業對AI的基礎建設仍如火如荼進行。目前CoWoS先進封裝及SoIC預估產能強勁成長，仍處供不應求狀態，顯示相關業者營運依舊有向上空間。