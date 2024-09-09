全球市場觀測站／美科技股 低接好時機

美經濟數據現轉弱跡象，加上科技股財報未能提振市場信心，上周全球股市持續震盪整理，債市則受惠於降息預期，美債殖利率進一步下探，投資級公司債表現相對突出。

野村投信表示，上周美國經濟數據多空參半，8月ISM製造業指數47.2，低於經濟學家預期的47.5，不過，ISM非製造業指數為51.5，優於預期的51.3，且仍在50榮枯線之上，由於美國經濟是以服務業為主，因此美國經濟仍相當穩健。

至於勞動市場，7月JOLTS職位空缺數為767.3萬，低於預期的809萬，周五公布的8月非農就業數據增加14.2萬人，低於市場預估，失業率從7月的4.3%小幅下降至4.2%，勞動市場仍具韌性。

野村投信指出，評價美股投資價值的關鍵指標仍是「企業獲利」。從S&P500企業第2季財報來看，每股盈餘（EPS）年增率約8%，在排除美股「七巨頭」之後，也出現近五個季度以來的首次盈餘正成長，顯示美股企業獲利正逐漸走上均衡的道路。

S&P500企業今年EPS年增率預估約10%，明年則可望提升至15%，以目前指數水準來看，遠期本益比約21倍雖不算便宜，科技業未來成長前景依然亮眼，且根據FactSet統計資料，預計科技股將帶動今年S&P500指數獲利成長44%及明年31%，仍將是貢獻美股盈餘的主要動力來源。因此，短期若遇市場震盪不必緊張，且正是逢低布局科技股的時機。本周蘋果的新品發表會將登場，若能帶來驚喜，將有助科技股走高。

債市方面，上周美債殖利率走低，信用債與新興市場債券上漲。在9月降息前，債券殖利率可望維持低檔區間，降息後殖利率曲線預期牛市趨陡。投資級公司債近期表現備受期待，信評與投資級債券相等但殖利率較高的金融債，也在美國銀行業新一輪壓力測試過關及新資本新規放鬆下，出現利差縮窄的機會，預料在降息前後仍有持續成長空間。新興美元主權債與邊境市場債，後市表現也持續看好。