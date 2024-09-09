越股樂觀 定期定額布局

越南指數近期表現位於月線、季線明顯有守，交易量維持在20個交易日的平均值，越股今年7月證券開戶數再增加33萬人、達近九個月以來最高增量，反映出市場持續看好越股後市表現。投信法人表示，投資人如看好越南股市後續表現，可透過越南基金、ETF定期定額布局。

根據當地券商預估，所有企業之稅後淨利預計2024年將成長18%，2025年將成長20.8%。在基本面交出好成績下，有望支撐股市後市表現。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南2024年上半年實質GDP成長率年比為6.42%超過目標值，政府為2024年成長設定6.5%~7.0%更高的目標，顯示出對下半年經濟成長的信心。而經濟滾動復甦即將到來，已見到製造業年成長8.7%、零售銷售年成長7.3%等產業成績，皆已開始引領經濟成長動能。近期觀察點將落在統計總局即將公布8月及前8個月宏觀情勢數據。

日盛越南機會基金研究團隊指出，9月聯準會降息幾乎已成定局，有望減輕越南匯率壓力和外國投資者的淨撤資壓力。在產業方面，越南政府正草擬「數位科技產業法」新增獎勵辦法，包括讓企業將研究支出150%扣抵稅額、補助款、加快簽證與出口流程、土地10年免付租金等，以吸引輝達等全球晶片業者前往投資。

越南公用事業類股今年來累計漲達11.5%，近期美元指數疲軟有利越南能源股及公用事業類股，因越南公用事業個股企業握有大量美元債，美元走跌有利匯兌收益。越南是能源進口國，越南盾匯率走強有利壓低進口成本。整體正面樂觀看待越南中長期股市發展。