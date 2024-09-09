長天期美債 買盤卡位

美國聯準會（Fed）FOMC會議舉行在即，市場密切關注本次會議結果；隨聯準會官員透露鴿派立場，市場對9月降息預期拉高至七成。投信法人表示，在降息循環下，存續期間愈長的債券可望享有較大潛在資本利得空間，也驅動近期資金紛紛卡位債市，長天期美債ETF受到市場關注。

觀察近期投信發行長天期美債ETF表現，若以規模超過400億元以上產品來看，共計有四檔，包括元大美債20年（00679B）、國泰20年美債、群益25年美債、中信美國公債20年，近三月而言，四檔產品漲幅都在5%、甚至6%以上，當中又以群益25年美債表現最佳，該ETF將於23日除息，本次預估每單位配發金額為0.362元，欲參與領息的話，9月20日為最後買進日。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，殖利率下行機會大有利公債表現，而存續期間愈長的債券，有機會有較大的資本利得空間。

此外，美債向來被視為安全性最高的投資工具，主因其信用評等與流動性俱佳，而美國公債也因是全球規模最大、流動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，被視為具安全性的投資工具，具對抗風險特質，故建議投資人不妨適度布局長天期美債ETF，既有助掌握後續降息帶來的資本利得空間價差，也分散風險並順勢多掌握一穩健收益來源。

元大美債20年ETF研究團隊指出，目前市場高度期待長天期美債ETF潛在上漲空間，未來無論聯準會基於何種理由啟動降息，都隱含未來景氣的不確定性上升，美國公債被視為無風險資產，相較於低信評債有信用利差擴大風險，更能參與降息所帶動的行情，自4月25日美債殖利率波段高點震盪回落以來，美國公債價格表現優於投資級債、非投資級債，且目前利率走升風險大幅降低，已重拾避險收益功能，建議投資人可在聯準會啟動降息，甚至是進入連續降息階段前，把握相對高殖利率機會進場，作為現金替代配置部位。