基金特蒐／台股高息基金 擁利基

野村台灣高股息基金歸類在投信投顧公會的價值型基金，不過，績效表現不輸成長型基金，更大勝高股息ETF的平均報酬率，讓投資者多花1%經理費率的成本卻享受逾20%的報酬率。

野村台灣高股息基金經理人姜柏全操作績效源自於對產業及個股深入研究及研判，因此即使周轉率每月在5、6%，仍可創造高報酬率。

野村台灣高股息基金應該屬於報酬率穩定的基金屬性，但基金定位、投信文化及產業研究讓該基金十年的報酬率都勝過一般台股基金；這兩三年的基金績效衝高，今（2024）年甚至超過三成，主要受惠台股的資金行情拉抬。

野村台灣高股息基金屬於主動型，不同於被動型的高股息ETF是追蹤指數，選股與操作的靈活度與空間大很多，因此可創造報酬空間更大。因這檔基金是每天計算上市櫃公司殖利率，也依據此為投資人尋找投資標的，所以可挑選個產業或具有配息佳且競爭力高的企業。

野村高股息基金現階段的選股方向有三類：首先挑配息穩定、產業景氣落底、公司業績可望改善而成長的企業；其次是公司營運穩定且配息穩定的公司，股價的波動較不在意；第三是具短線成長性的企業。持股比例會依這三類標的而有不同，除了第三類標的的持股時間可能較短之外，多數持股並不會任意短線進出，也因此平均每月周轉率在5、6%；不過，每年5、6月周轉率會提高，拉高平均周轉率達到10%，主要原因是基金必須依股東會通過的配息來計算合理殖利率，並調整持股，造成這段期間的持股變動會較大。

今年績效表現亮眼主要挑到營建與航運族群，兩族群大漲為基金報酬率帶來不小貢獻，當時著眼點是國內房地產市場呈現價量俱揚，隨著業績成長的配息也應該會不錯，於是挑選過去業績穩定且會成長、配息政策明確的公司；航運族群也因為紅海危機讓運價大漲，雖然是機會財卻也帶給航運公司豐碩獲利，配息應該也會不錯，所以，投資買進而有不錯報酬。

基金選股思維必須深入了解產業，水泥及鋼鐵業的產業景氣通常不被市場看好，但仔細發掘可發現一些鋼品或水泥價格在國內是相對穩定，因此也帶給企業穩定業績，長年以來的配息也穩定，所以會納入股票池之一，這些決定都必須要有實際的數據做為參考，並且深入分析該產業特性。

投資人常將金融股視為存股標的，但考量到金融股往往受到國際股市、債市等變動而影響到全年獲利，進而影響配息，所以，是否會納入金融股到股票池的變數較多。

展望台股走勢，朝向盤整趨堅的可能性較大，因AI產業中長期發展趨勢不變，台灣居於重要供應鏈位置帶來的訂單不小，對企業獲利貢獻度很大；但目前市場疑慮為評價面過高，造成市場會把美國景氣可能衰退、日圓匯率大幅波動或美國通膨變化等當作不利因素來解讀。

野村台灣高股息基金經理人姜柏全照片。 野村台灣高股息基金提供

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