投資債市宜聚焦息收 而非賺差價

投資人自去(2023)年開始即關注美國降息循環啟動時間，持續投入資金在債券基金或ETF，其中不乏想賺取資本利得者；法人表示，債券本身偏保守型金融商品，投資人最好聚焦在領取債券息收及違約率水準，不宜過度想賺取差價。

永豐金證券指出，布局債市有兩個有利考慮，一是從資本利得獲利機會；債券價格與利率呈現反向，因此殖利率上升時，債券價格反而下跌；反之，當殖利率下降時，債券價格會上升，且到期日越長，這樣的關係會越顯著；投資人想要獲取利率下跌的資本利得，可選擇布局偏長天期的公債或公司債，殖利率下滑後可以選擇賣出獲得資本利得，提高資金運用效率。

二是從收益穩定的角度來看，目前美國10年期公債券殖利率雖從超過5%的高點滑落，但仍維持在金融海嘯以來的高檔，投資人可以把握降息循環開始前的較佳殖利率，買進後持有至到期，只要債券不違約，未來的每年平均報酬率就已確定，不用管聯準會要升息還是降息，也不用擔心降息過後找不到同樣那麼高的收益率產品。