債券聰明布局 大賺降息財

美國9月降息似乎是箭在弦上，也因此造成資金由股市轉移至債市明顯，國內投資人也積極搶進相關債券基金或ETF，但面對不同債券種類，到底哪種債券較好困擾多數投資人。

法人表示，美各債種都有其優勢，端視個人需求及承受風險度，通常保守型投資人挑美國公債、投資級債券較多，承受風險度稍高的投資人會以報酬率相對可能高的非投資等級債居多。

美國債市在8月最後一周流入金額77.25億美元，歐洲債市也有3.58億美元資金流入。從債券信評看，投資級債、非投資級債ETF分別獲得76.64億、8.61億美元資金淨流入。

1995年以來歷次降息循環不同產業公司債券表現

永豐金證券指出，統計過去經驗顯示，啟動降息後，美國公債及投資等級債都有不錯的表現，以美國公債而言，最近三次啟動降息後一年的平均報酬率為9.64%，投資人可以把握聯準會降息前，殖利率較高，價格處於低檔的機會布局。

根據永豐金證券統計分析最近三次降息債市表現，首次降息後三個月，美國公債及投資等級債的平均報酬分別為2.71%、2.92%，一年後則分別達9.64%、6.35%，顯示啟動降息循環後有利債券表現。美國聯準會利率會議將在9月舉行，根據CME利率期貨觀察，降息一碼的機率為69%，降兩碼的機率為31%，顯示市場認為9月有機會開始降息，可將投資目光轉向債市。

根據CMoney統計，8月受益人數成長前五名的債券ETF，主要聚焦在長天期美債ETF，以及信評較佳的投資等級債券ETF，8月以來受益人數增加都在4,000人以上。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，美債ETF因安全性高，違約風險低，且流動性較債券更高，因此成為一般投資人的債市投資首選。至於投等債因財務體質穩健，近期信評持續改善，也意味債券信用利差有望收斂，利於債券投資。中國信託投信建議，隨著高利率環境邁入尾聲，投資人可將資金配置在信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF，另外，接下來面臨美國總統選舉的不確定性，投資等級債券ETF可作為降波動的資產配置一環；此外亦可搭配長天期美國公債ETF，未來聯準會啟動降息循環後，後續資本利得的成長空間也較大。

永豐投信指出，隨著美國通膨逐漸舒緩，聯準會高利率政策即將轉向，市場預期聯準會最快在9月就會啟動降息。以過往經驗觀察，降息有利於銀行債券表現。根據Bloomberg資料統計，過去四次降息循環期間，各產業債券表現，其中銀行債平均報酬名列前茅，平均累積報酬為54.72%，表現更勝市場其他熱門產業債，如電信債、公用事業債與科技債，因此即將進入降息循環的此刻，更適合布局銀行債。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，非投資等級債號稱債券收益之王，然而高收益率之下投資人不免擔心其波動性，一般非投等債的違約率主要來自於CCC級債券，只要透過聚焦成熟市場及BB、B級債券為核心的配置方式，即可兼顧債券品質與收益水準，創造非投資級債的良好投資機會。趁降息前入場投資，正好參與目前高於10年均值的殖利率水準；加上非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，更能有效分散資產風險，將資產配置最大效益化。