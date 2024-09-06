國泰投信：台股三利多 看好第4季多頭走勢延續

根據國發會公布最新景氣概況燈號，8月自紅燈轉為黃紅燈，雖AI商品需求續強，惟傳產復甦較慢，股市未能續紅。對此國泰投信表示，近期市場有美國大選、經濟衰退疑慮、輝達是否收到司法部傳票等多個雜訊，台股還會有震盪，市場都在等晚間美國即將公布的非農就業指數與失業率等指標，待雜音消退，第四季多頭格局不變。建議投資人可趁9月逢低布局，以具高息股及高夏普值的優質主動式基金介入，掌握台股向上契機。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，今年下半仍以AI及半導體產業為市場主旋律，台股第一基本面佳；第二股利率高；第三還有高股息及AI議題輪流點火，三大利多將成為第4季重要成長動能。

梁恩溢說明，投信連續六個月買超，資金動能強勁，科技及金融兩大產業獲利展望超前，產業基本面無虞；再進一步看數據，截至今年7月底，台灣高股息指數股利率達4.5%，高於全球指數的3.1%，更幾乎是美國高股息指數的二倍，名列全球前段班，吸引各國關注跟投資。

根據研調機構IDC報告，預估未來五年全球AI相關支出，將擴增超過一倍至6,320億美元，台股即使短期有震盪，但上半年漲多，目前都還在可接受的範圍，9月FOMC會議中的降息碼數將牽動市場走向，此外還有iPhone16發表話題等，台股成長動能受到期待，投資人可善用主動型基金布局台股，參與第4季漲升行情。

國泰台灣高股息基金有專業經理人主動操盤，左擁高股息、右抱績優股，緊跟市場脈動靈活調整投資組合，基金自今年5月起逐步提高投資組合中，AI概念股的比重達近四成，成份股中護國神山台積電（2330）的比例就達9.17%，其它包括聯發科（2454）、鴻海（2317）都有超過6%。

梁恩溢表示，國泰台灣高股息基金可根據自身投資需求，選擇不配息級別A與配息級別B，以長期績效來看，兩種配息機制在近六個月、一年、兩年、三年及自今年以來的績效皆位列同類型基金前段班。梁恩溢分析，高股息股的特性是具有強大競爭力，且籌碼穩定，投資人普遍偏好優質個股，所以往往股價下跌後就容易有買盤承接，股價波動度相對較低，台股從歷經多空，憑藉著基金經理人的靈活操作，打造進可攻、退可守布局，發揮主動操作優勢，適合小資族、退休族群作為長期核心配置，也是許多家長為小孩準備的第一桶金。