REITs 迎評價修復良機

美國通膨與經濟走緩的數據有利9月開始降息，不確定性消除後有助REITs表現。投信法人表示，過去兩年受利率上升衝擊、股價表現落後的REITs有望在經濟軟著陸情境與降息環境中，迎來評價修復機會，成為債券和高評價科技股之外，掌握降息投資機會選項之一。

最新利率期貨顯示，美國聯準會於本月18日貨幣政策會議上宣布降息1碼的機率為70%、降息2碼機率為30%，市場法人則預期，至今年底將有機會降息3到4碼。復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，REITs具高股息特性，但行情對利率走勢較敏感，2022年起美國聯準會快速升息，REITs評價受壓陷入熊市，但利率下滑時，因未來租金收入的折現價值提升，有利REITs評價上升。根據統計，全球REITs指數今年下半年來因債券利率下滑，推升行情震盪走揚，波段漲幅逾一成，表現比全球股市亮眼，推升REITs基金績效表現。

張正宇指出，因應景氣放緩預期未來次產業表現分化，目前配置主軸將以資料中心、倉儲、醫療等具長期成長趨勢次產業為主軸；主要看好因AI等大量資料運算處理迎來強勁需求的資料中心（Data Center）、因應高齡化社會相關醫療院所，與受惠電商消費相關物流倉儲，因有較高建置需求與租金成長率，將為相關REITs帶來股價與股息雙成長機會。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，三次Fed停止升息後至開始降息期間，美國REITs漲幅均逾15%，平均大漲16.5%，將迎下半年多頭行情。