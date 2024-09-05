台股基金 價值型勝出

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

近期台股震盪，使得今年指數漲幅收斂至18.16%，觀察投信發行的台股各類型基金績效，以價值型17.3%表現最佳，其次依序為中概型13.75%%、上櫃股票型12.45%、一般股票型12.26%、科技型11.05%、中小型11.04%，整體平均則是13%。

此外，被動式台股ETF平均表現今年來不含息為11.97%，如果是含息報酬則是15.87%。

台股各類基金平均績效
台股各類基金平均績效

群益投信表示，台股上半年衝高後拉回，近期仍處區間盤整格局，不過展望第4季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期。儘管台股目前水位不低，個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，投資人不妨以台股基金或台股ETF來作為投資工具。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，台股第4季觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行，此外看美國科技股是否持續強勢，因為與台股連動性高。

操作會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現；可選擇業績展望佳、明年具題材性的個股來擇優布局，電子族群方面看好半導體、伺服器類股；傳產方面可關注第4季傳統旺季的汽車零組件族群及生技產業表現。

野村高股息基金經理人姜柏全表示，今年基金績效能逾三成是掌握到營建與航運類股去年獲利佳，今年配息應不錯的脈動，展望後市，台股盤整後還具向上空間，上市櫃公司今年獲利成具成長性，明年配發股息也可望有很好的水準。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，在AI科技大勢的驅動及台股基本面修復下，帶動台股今年來表現突出，台股ETF買氣也持續延燒。

現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

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