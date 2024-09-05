指數化投資 創造複利效果

據CMoney統計，今年以來0050連結基金（不配息）在近兩百檔台股基金（含各級別）中，績效名列前茅，凸顯指數化投資相對主動選股優勢；0050連結基金不配息級別，更提供投資人等同配息再投入、積極創造複利效果的投資選擇，於7月單月淨申購金額達13.2億元，領先全體台股基金。

統計指出，全體台股基金（國內投資股票型、國內投資指數型、國內ETF連結基金）7月淨申購金額為54.22億元，總規模達5552.47億元，其中，元大台灣卓越50 ETF連結基金（不配息）和國泰台灣高股息基金（不配息）是兩檔申購逾10億元的台股基金。

連結基金投資單一標的ETF，提供投資人透過投信帳戶、基金平台等投資ETF的管道，目前包括0050、0056、00713等知名台股ETF，都有連結基金可以申購，且同步設計不配息級別。

正因為申購管道與主動基金相同，投資人正逐漸開始關注指數投資與主動選股的特色差異，其中，0050連結基金今年以來至8月28日，繳交出近40%漲幅，大幅超越台股主動基金平均的17.5%，並領先大盤達11個百分點，吸引追求可預測性高之報酬表現的基金投資人持續投入。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股股利率名列全球前段班，吸引各國關注跟投資，有助推升台股表現，基金精挑競爭力強大、股價波動低及持續配發高股息的個股，兼具進可攻、退可守之優勢。

展望台股後市，復華復華基金經理人呂宏宇表示，輝達最新公布財報以及展望未能符合市場高度期待，導致股價回檔，以致短線未能進一步挹注台股反彈動能，不過整體來看，因電子資通訊產品需求暢旺、傳產原料接單回溫庫存回補，加上蘋果AI新機將問世，逐步進入消費性電子銷售旺季，對電子股及整體台股後市並不看淡，後續因應盤勢類股輪動，除了聚焦產業能見度佳AI受惠供應鏈之外，亦可留意對營建等非科技業的受惠效益投資機會。