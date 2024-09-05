只要不陷入衰退 非投資級債表現佳

美國第二季GDP獲上修至3%，顯示美國經濟依然穩健，軟著陸仍是基本情境，儘管8月份ISM製造業指數連續第五個月萎縮，不過已較七月份數據回升，統計自1997年來，只要經濟呈現正成長，美國非投資級債表現都優於其他債券類別，季度表現年化報酬率可達7%~8%。

企業獲升評者眾 違約率預估下調

美國經濟具韌性支持企業能維持健康的財務體質，美國企業今年來獲信評機構調升評等的規模也遠高過預期，其中明日之星(由非投資級升等為投資級)規模逼近400億美元，而從投資級遭降至非投資級的墮落天使則僅約50億美元，比例達近8倍，高盛證券便在近期報告中下調了今年的違約率預估，由原估的3%下調至2.5%，遠低於長期平均值4.5%。

非投資級債風險調整後報酬優於股市

富蘭克林證券投顧表示，美國七月疲弱的就業報告一度引發股市重挫，加上科技股財報即便多數仍優於預期，但未能持續驚艷市場，在評價面昂貴下也加劇了股市震盪。統計近25年來，美國非投資級債之年化報酬率6.3%雖略低於投資於美股的7.6%，不過由於美股的波動風險高達15%，因此考量風險後，美國非投資級債表現遠優於美股。富蘭克林證券投顧表示，市場風險意識已經提高，不再視壞消息為好消息，也往往過度解讀不如預期的經濟數據，加上美國總統大選變數，市場震盪可能持續加大，投資人不妨藉由非投資級債在有限的波動風險下掌握潛在升機。

主動管理 精選持債 締造優於同類型平均表現

富蘭克林坦伯頓公司債基金精選高品質標的，產業配置攻守兼備、掌握產業輪動機會。投資標的多元分散、降低集中風險。經理人葛倫‧華勒表示，團隊採取聚焦品質的策略，並非依據信評等級，而是基於企業經營模式的可持續性、在產業中的地位與財務流動狀況等作為判斷標準，相信精選持債將是投資組合表現的核心關鍵。基金成立逾28年歷史悠久，投資團隊平均產業經驗23年，善於辨識與挑選優質標的，截至8月底，績效領先於同類型平均。