美科技基金 逢低進場

市場對經濟成長與貨幣政策的焦慮，再次衝擊風險資產，尤其半導體類股影響最重。法人表示，聯準會（Fed）即將進入降息循環，搭配景氣軟著陸，科技股有望維持動能；但預計靜待市場逐漸消化較高預期、重新定價後，半導體族群有望回穩上升，中長線題材仍相當充足，建議可定期定額布局美國科技基金。

瀚亞投信海外股票部協理王亨表示，輝達的Blackwell延遲擔憂告一段落，並於明年放量出貨，也觀察到企業端與國家主權的需求穩健，不單單只是側重大型雲端業者，在算力需求提升的背景下，輝達成長能見度仍高，顯示AI基礎建設投資熱潮方興未艾。

美股基金今年來績效前十強 圖／經濟日報提供

王亨指出，隨算力布建陸續到位，提供開發者工具、數據管理、模型布署、應用程式打造及第三方LLM串接及微調的平台逐漸受到市場關注。

至於潛在市場規模較大，且為AI發展最終目標端應用層面，預期也將隨大語言模型運算成本走低、企業進行評估流程後逐漸導入，惟當前應用端尚未成熟，透明度不高，將持續關注該領域發展進程及受惠業者。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，根據標普全球調查，目前美國企業正積極導入AI，在通訊網路、醫療科學等領域的應用相繼問世，看好衍生的商機將逐漸發酵，為AI產業鏈帶來更多成長動力。

因此整體來看，隨著AI在日常生活中的應用範圍逐漸拓展、甚至是已經實現，進入運作階段，仍持續看好AI相關科技股投資前景，而美國又正好在此領域多居領先地位，因此相關企業的中長期股價表現仍值得期待。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊分析，美股第2季企業財報獲利仍普遍優於預期，預估科技股今年下半年及明年仍將維持成長態勢。

其中半導體產業將受惠AI趨勢與自動駕駛挹注未來五年成長動能，加以美國聯準會接下來將降息，有利經濟保持溫和擴張，維繫股市多頭格局，成長性較佳的半導體等科技類股仍將吸引資金青睞。