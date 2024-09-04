國泰美國多重收益平衡基金 靚

美國降息近在眼前，市場靜待本月更多關鍵數據出爐，聯準會（Fed）也持續朝通膨目標2%前進。加上近期美國公布如第2季GDP數據與最新初領失業救濟金人數等顯示，美國經濟仍保有韌性，且Fed將竭盡所能支持美國強勁的勞動市場，在降息循環啟動後，先前壓抑的需求將有望鬆綁，進而穩住全球景氣。

國泰投信表示，美國股債多頭趨勢明顯，投資人可布局美國市場的多重平衡型基金，聰明掌握股債靈活配。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，目前市場短線出現雜音，多來自對美國總統大選的不確定性以及對經濟是否陷入衰退的疑慮，但統計自1972年起的歷屆選舉，雖因候選人政策的不同，即使選前股市多呈盤整，但選後不確定性消失，無論是誰勝出，美股選後三個月正報酬機率達八成，年底美股有望重返強勢。

國泰投信發行的國泰美國多重收益平衡基金投資標的即鎖定美國市場，基金配置四成美股、四成投資等級債等。

網羅科技巨頭，如持續引領全球AI產業鏈持續向上的扛霸子輝達、手握Apple Intelligence手機的蘋果，還有微軟、亞馬遜等美股，再搭配金融債、公司債及非投資等級債、ETF，投資組合會隨市場變動調整多元化配置，申購一檔基金，就能打造進可攻、退可守的專業布局。

近期月配息的國泰美國多重收益平衡基金調整配息政策，可增配資本利得，建議投資人可趁早搭上全球最大美國市場的股債上漲契機。

范姜佩瑩表示，Fed在9月降息將兌現，根據過往歷史資料，金融債在經濟軟著陸下的降息循環開始後漲相較佳，且在目前較嚴格的監理環境下信用體質穩健，因此，這檔基金自7月起持續加碼金融債券，從6月持債比率17.74%，大幅提高至23.34%，掌握未來資產增值契機。

同時，也提升信評A評級以上部位，可望替投資組合創造穩定收益與降低波動的功效。

范姜佩瑩強調，美國為全球最大的經濟體，美股、美債長期年化報酬率皆優於全球同資產類別，是資產配置中不可欠缺的一環，投資人可借道國泰美國多重收益平衡基金，錢進美國股債雙多契機。