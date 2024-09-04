特別股收益基金 投資價值誘人

市場預期美國聯會（Fed）9月將開始降息，特別股等固定收益型資產持續走揚。投信法人表示，美國經濟陷入衰退的機率仍低、在經濟溫和成長搭配即將進入降息循環的情境下，將對存續期間較長的資產帶來提振，而特別股評價面仍相對具吸引力，可望吸引資金持續流入。

柏瑞投信指出，美國公債殖利率近期維持下行趨勢反映市場的降息預期，特別股殖利率亦呈現明顯下降，但仍位於近年來的相對高位、且大幅高於近五年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，依然具有投資吸引力。由於市場預期Fed政策可望轉向，特別股殖利率的投資價值誘人，吸引2024年第2季特別股ETF持續呈現資金淨流入。

另方面，美國聯準會公布2024年度銀行壓力測試結果，所有31家美國銀行全數通過極端逆風環境的情境，反映美國大型銀行有足夠資本抵禦嚴重的經濟衰退，也為這些銀行的股票回購和股息計畫鋪平道路，支付特別股股利的能力應不是問題。

根據Bloomberg統計，2024年迄今共計有46檔特別股的信用評級被調升，以及68檔特別股的信用評級被調降，反映高利率及經濟放緩的潛在影響。不過，整體特別股市場的平均信用評級維持於投資等級的BBB，信用風險程度依然較低。若以總面額變動的角度來觀察今年整體特別股淨供給減少，指數總成分檔數則由去年12月底199檔增加到203檔。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，特別股ETF資金連續兩季呈現流入的情況，反映出投資人對經濟軟著陸的樂觀預期。此外，隨著降息的預期提升，美國銀行業的淨利息收入有望在下半年改善，而投資銀行的業務因為維持對美國將實現軟著陸的預期也持續反彈，故美國金融業第3季的獲利仍可望維持在相對高位的水準。