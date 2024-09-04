根據新興市場投資基金研究公司（EPFR）資金流量數據統計，隨市場預期降息逼近，投資級債券與非投資級債券都受到資金青睞，至8月底當周投資級債券淨流入28.5億美元，過去四周資金淨流入量為77.8億美元。法人表示，投資組合納入高評級債券也較有利因應波動加大的金融環境。

第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑指出，美國10年期公債債殖利率反應市場預期衰退疑慮，避險需求增溫，導致債券市場提前反應降息預期，美債殖利率下滑至今年低檔區，美債殖利率若有出現波段較大幅度反彈，美債殖利率至4%水準附近，是相對合理的入手時機。

等待降息債券資產受資金青睞 圖／經濟日報提供

林邦傑指出，從債券品質分布看來，較高評等投資級債券（A以上）占比上揚，較低評等投資級債券（BBB）占比下滑，信評呈現改善趨勢；進一步觀察投資評價，投資級債券平均殖利率，優於標普500企業獲利收益率，反應較優異的投資價值。現階段投資標的偏好較高評級債券標的；偏好短存續期，同時採取啞鈴策略配置，未來伺機加碼短期及長期公司債。

大華銀投信建議要從債券的存續期間來挑選。原因在於債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間愈長的債券，價格上漲的幅度就愈大。而即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領。

以大華投等美債15Y+（00959B）為例，經理人郭修誠表示，該ETF挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投資組合，而美國基準利率位於高原期已久，債券價格仍低於近五年平均。在即將迎來降息之際，布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候。