台股績效十強基金 漲贏大盤

台股一般型基金績效自前波低點反彈以來昨（4）日再度重挫，其中前十強近一個月表現仍優於大盤。法人指出，近期市場波動主要是利率及匯率在天大方向變動前的調整，預期台股在多頭修正下可望逐步回穩，建議可趁回檔時逢低布局，掌握年底旺季行情機會。

根據CMoney統計至4日，126檔台股一般型基金近一周平均績效跌5.3%，不過近一個月績效是1.2%。其中，前十強基金近一個月報酬率達3%至7%，平均績效達4.9%，皆優於大盤績效跌2.5%的表現。

前十強依序為：富邦精準、日盛上選、日盛MIT主流、統一台灣動力、安聯台灣大壩、街口台灣、日盛台灣永續成長股息、統一大滿貫、永豐永豐、安聯台灣智慧。

日盛投信台股投資研究團隊表示，之前大盤在成交量偏低狀態下，各類股輪漲機率較高，以個股題材表現為主。蘋果自從6月宣布整合ChatGPT進入Siri，市場預期今年手機、平板、筆電，都將迎來換機潮。

其中，蘋果預計於10日舉行新品發表會，相關供應鏈表現值得關注。此外，全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升，北美四大CSP持續加大資本支出於AI伺服器計畫不變，市場資金焦點有望鎖定在蘋概股、AI 及半導體概念股。

此外，在美國企業財報方面，標普500企業累計已公布今年第2季財報493家，其中獲利優於預期393家，比例79.7%。美股企業獲利展望持續良好，有助美股強勢盤堅格局延續。

台新投信表示，在產業發展上，AI三大要素算力算法數據持續進化，如AI PC、機器人，生成AI在2024開始落地應用，而算力平台演進速度超過摩爾定律，顯示產業拓展腳步持續，而Apple也已加入AI競賽，並已開放開源模型達一個季度，相對生態系可望逐步成熟，將有2025年度換機需求之提升。

操作上，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好的族群如半導體、IC設計、AI概念、蘋果供應鏈、文創等次產業。