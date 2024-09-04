錢進多重資產 抗波動

美股9月第一個交易日便出現重挫，股災甚至延燒至亞股，市場紛紛議論是否「9月股災」魔咒再起。資產管理業者表示，儘管短期市場波動難免，只要就業市場穩健增長，美國經濟仍有望實現軟著陸，不妨透過多重資產基金把握升息末期與降息初期的進場良機。

美國ISM製造業指數反彈不如預期，且新訂單指數進一步下滑，令市場再現衰退恐懼，美股主要指數3日開低走低，遭遇8月崩盤以來最大的拋售，標普500創下2015年以來最差的9月開局。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，目前市場正處於十字交叉路口，短期不確定性依然存在，波動無法避免，建議投資人依自身風險承受能力做好資產配置，以降低整體資產波動性。

蘇皓毅補充，近期市場上陸續出現許多新募集的多重資產型基金，各家基金著重的投資特色略有不同，例如有的著重掌握美國整體成長機會，有的則以科技或AI概念為主題布局的多重資產基金，說明法人共識多是看好美股未來展望，但抱以審慎樂觀態度，因而在配置中添加債券、REITs等具有下檔保護的資產，建議偏好股票型基金操作的投資人不妨可納入此類多重資產產品成為資產配置的選項之一，既可繼續參與美股行情，又可降低基金投組波動。

蘇皓毅進一步指出，整體而言，對美股前景仍維持樂觀態度。但也不要錯過債市投資機會，因美國企業的違約率已自高點下滑，目前處於利率水準偏高，但信用風險可控的狀態，建議積極型投資人可考慮投入美國與全球的非投資級公司債，穩健保守型投資人則可考選擇美國或成熟國家的投資級債券。

華南永昌全球科技多重資產基金經理人鄭鼎芝表示，目前美國投資等級債平均票息4%左右、殖利率5%上下，皆高於過去10年均值，此時進場是相對有利的買點，今年以來至7月底，美國投資等級債基金淨流入超過1,500億美元，也說明市場看好趨勢。美國非投資等級債目前殖利率約7%，也高於10年平均6.6%，收益相對具吸引力，若屏除CCC評等以下債券投資，便也能大幅降低違約機率，達到風險與報酬平衡的效果。