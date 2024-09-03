美國聯準會（Fed）9月降息幾乎完全底定，且以降息1碼的機率較高，預期觀望氣氛可能延續，加權指數技術面目前面臨季線反壓，短線以個股表現為主，選股不選市為主軸。近一月台股基金表現亮眼，可定期定額布局。

日盛投信台股投資研究團隊表示，目前各項指標看來，美國經濟進入失速衰退機率低，只要通膨不大幅偏離過往2%路線，降息循環將開啟，輔以企業獲利和經濟成長支撐，將有望帶動股市表現。

產業焦點方面，下半年將進入電子旺季，資金及市場焦點持續放在蘋概股、AI及半導體概念股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價持續有表現機會。

日盛投信台股投資研究團隊指出，第2季財報中，多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升，是因產品組合優化、匯率有利，全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升。

由於北美四大CSP持續加大資本支出於AI伺服器計畫不變，以因應AI軍備競賽、大規模語言訓練模型LLM更新頻率縮短，需更多AI GPU支援此發展時程、AI的加入對雲端服務帶來綜效、正向現金淨流入，下游客戶的投資報酬率提升帶動AI伺服器投資的持續性與力度。

統一投信台股團隊表示，台股8月初急跌後迅速反彈，近期成交量縮小。在美國總統大選不確定性持續，且股市無新利多刺激情況下，短線台股預計呈現震盪。但以基本面來說，台灣景氣正處於全面性復甦階段，今明兩年企業獲利都將持續成長，加上年底消費旺季即將到來，股市震盪後仍有機會走高。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，針對本周登場的「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」，本次展出焦點除了AI之外，還包括SEMI矽光子產業、HBM、Chiplet、面板級扇出型封裝等異質整合的技術。