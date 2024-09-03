氣候變遷基金 有賺頭

受美國選舉及美國經濟恐衰退擔憂等衝擊，近期全球股市波動加大，氣候變遷相關股票難逃修正。惟今年以來許多乾淨能源股票已大幅修正，提前反應共和黨贏得選舉後監管環境可能出現改變的利空。

資產管理業者建議，投資人趁機布局全球氣候變遷股票型基金，因據統計，當全球氣候指數回檔10%，定期定額勝率高。

全球氣候指數回檔10%定期定額報酬率

富蘭克林證券投顧表示，儘管美國選舉前市場波動難免，但美國政治只是影響因素之一，其他影響因素包括氣候變遷公司的營運基本面、聯準會貨幣政策、全球政府和企業朝淨零轉型的承諾及行動等，預期隨著聯準會將啟動降息，對氣候變遷股票的基本面及評價面將轉為順風。

統計追蹤摩根士丹利所有國家全球巴黎協定氣候指數，自2014年10月成立以來，曾出現十次波段下跌10%表現，包括2015年中國股災、2018年美中貿易紛爭、2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭引發高通膨及聯準會積極升息、以及2023年中國房地產暴雷和以哈衝突。

但值得留意的是，當全球氣候指數自高點回檔10%後開始定期定額一年、二年及三年的報酬率為7.79%、18%及20.5%，且正報酬機率均為100%，印證當外部重大事件引發的非理性修正，正是開始啟動定期定額氣候變遷股票的良機。

針對美國不同選舉結果對能源轉型可能帶來的政策改變，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格‧卡麥隆（Craig Cameron）認為，若民主黨勝選，為乾淨能源產業大利多，股價有望強勁反彈；若共和黨勝選，未來將不會支持全球應對氣候變遷行動，預期美國再生能源和電動車市場成長速度將低於民主黨總統執政的情境，但不至於扭轉成長趨勢。

此外，營運主要在歐洲的企業受美國選舉的影響相對較小，也成為法人分散投資風險的選項之一。

另據Bloomberg統計，台灣能源轉型商機也相當驚人，預估商機規模可達2,800億元，包括台電儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務、電子大廠為符合RE100要求、充電樁儲能系統及用電大戶條款，顯示再生能源儲能商機可期。中國信託投信表示，囊括上中下游一條龍儲能產業供應鏈的相關基金及金融品，如中信綠能及電動車（00896）將有望長期受惠。