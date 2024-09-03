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富坦穩定月收益 搭日圓升值潮

經濟日報／ 蔡靜紋
非投資日本市場日圓計價境外基金績效前五名
非投資日本市場日圓計價境外基金績效前五名

美國即將啟動降息，日本則是邁向貨幣政策正常化進入升息循環，看好日圓升值潛力，不只國人瘋搶日圓，境外基金業者也快馬加鞭搶進日圓計價基金市場，除近30檔投資於日本股市的境外基金外，截至8月底，非投資於日本市場的日圓計價基金也已高達20檔，且績效前五名都有雙位數的新台幣報酬表現。

專家分析，日圓自7月初低檔至今已升了一波，漲幅一成左右，不過，同時間因為日本股市下跌而使不少投資人獲利因此打折，主要原因在於日本大幅升值可能潛在侵蝕出口廠商的獲利，因此出現日圓升值但日股下跌的窘境，而非投資於日本市場的境外基金，正解決了這個投資痛點，其中績效排名第一的富坦穩定月收益基金近兩個月新台幣報酬率超過13%。

富坦穩定月收益基金主要投資於美國股債市，受惠美國即將降息的前景，基金布局的美國公債、投資級債與非投資級債同步受惠，而即便美股下半年來一度經歷經濟前景與總統大選前景的疑慮而震盪加劇，該基金於股市多元布局，也受惠類股輪動的行情，挹注基金表現出色，投資人不僅賺了日圓升值，也同時享受了美國股債市場的降息榮景。

銀行財富管理中心表示，國人對日本與日圓情有獨鍾，藉由以日圓計價投資於日本以外市場，剛好可以分散可能過於集中投資於日本股市的風險，也可提供較保守的投資人有月配息的平衡型或債券型的投資選項，除此之外，投資人也可以不需要換匯為日圓，直接以新台幣信託的方式投資，日圓升值與投資市場標的表現一樣會反應在基金報酬表現。

專家指出，隨著美國降息、日圓升息，美日利差逐漸拉近，日圓可望仍有長線升值前景，投資人不需要換匯為日圓就可享受日圓升值與美國降息的股債市表現機會，尤其又能享有每月配息，不妨可做為資產配置的一環。

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