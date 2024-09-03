平衡型商品 有利可圖

投資人對於美國經濟能否軟著陸感到擔憂，股市轉為高檔震盪，反倒是美債因降息循環即將展開而吸引資金進駐。法人表示，股市長期的成長動能優於債市，但相對地波動度也大；根據歷史經驗，以主動投資平衡策略投資美國股債市，能夠在參與美股成長契機時有效降低波動度。投資人也無須因為股市位於高檔而增持現金，非常適合做為資產配置中的核心部位。

駿利亨德森投資首席客戶投資組合經理Phil Gronniger表示，投資人都希望低檔進場，碰到熊市，往往選擇持有現金並觀望，特別是2022年遇到聯準會暴力式升息，不論股債市皆同步回檔，股債平衡配置也無法避免總報酬成為負值。

長期經驗顯示，自1928年以來只有四個年度股債總合報酬率呈負值，2023年市場恢復常態後，若持有現金（美元），當年度雖有5%報酬率，但相較股六債四平衡策略的14.8%報酬率，持有現金隱含機會成本高達9.8%。

駿利亨德森投資管理認為，透過平衡式策略降低資產的波動風險，追求以較低的波動度提供接近股票的報酬率，讓投資人在投資旅程中不必面對資產大起大落的情形。在股債配置中納入主動式選股、選債，可望進一步提升投資效益。

國泰投顧指出，隨著接近美總統大選股市波動攀升及潛在類股輪動展開，投資人可透過控波動加上「槓鈴策略」布局。摩根士丹利環球平衡收益基金從去年底加碼股票到目前股債約五五比，持有一籃子標普500指數、美債、投等債等，即採高低風險的槓鈴策略。