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蘋概鏈熱炒 動能帶勁

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

上半年蘋果公布AI功能Apple Intelligence後，市場高度關注iPhone16系列是否會搭載最新的AI應用，隨著時序進入9月，聚焦即將登場的秋季新品發表會。投信法人士表示，蘋果新產品題材有望使供應鏈受惠，成為科技基金後市成長動能。

根據晨星8月31日數據，目前投信發行的台股科技型基金中，經歷過一輪完整的聯準會降息及升息循環、成立時間五年以上的共23檔，五年報酬率平均170.22%，略高於電子指數。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台股大盤從8月初低點反彈後，近期遇到季線壓力呈現震盪走勢。但美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會上釋放鴿派訊號，並表示有足夠工具應對美國經濟放緩，市場預期聯準會降息的一季之後，美國經濟將恢復成長動能。美國經濟軟著陸機率大、聯準會將啟動降息，加上AI持續成長，台股中長線仍有望在AI新一波漲勢帶動下震盪走高。

陳釧瑤表示，投資主軸將以較具表現機會的AI族群及蘋果新品供應鏈為主，AI類股聚焦上游設備及下游零組件等，蘋概股則看好受惠新品規格提升的光學族群。雖然輝達先前傳出晶片延遲出貨，拖累供應鏈股價表現，但近期輝達增加投片，有望帶動相關廠商第4季營收上修。輝達財報後，市場焦點轉向蘋果新品發表。蘋果AI新功能有望帶動新品換機潮，使相關供應鏈受惠。

安聯投信台股團隊表示，搭配AI功能的iPhone 16發表後銷售成績，仍是牽動Q4電子股表現關鍵，展望後市，在蘋概股題材增溫、AI支撐的相關設備漲多面臨整理，從設備、半導體前端等轉到消費電子主題，盤面有望處於良性資金輪動。

延伸閱讀

集邦：雲端客戶提高H200需求 第3季後成輝達主力產品

統一投信：蘋果供應鏈成為台股後市成長動能

亞股跌多漲少 市場關注美中經濟數據

土洋對作台股 外資大買新光金、鴻海 調節中信金、台新金

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