揮別美國經濟衰退陰霾，資金重返風險性資產，費半指數、S&P500資訊科技指數近月漲幅引領市場多頭，也進一步帶動科技主題基金重返主流，近月績效表現躍居全球股票型基金前茅。

費半指數近一月勁揚近12%表現亮眼，S&P500資訊科技指數漲幅也有近7%，優於全球股市指標MSCI世界指數的6%。投資人看好科技股後市表現，使全球科技股票型基金最近一周持續淨流入7.3億美元，累計已連九周買超。

投信業者指出，聯準會將降息支撐就業及經濟擴張，使股市可望保持長多走勢，大型科技股因具產業競爭優勢，加以獲利與財務體質較佳，將是資金回流首選，建議透過聚焦美、日、台等受惠AI趨勢科技主題基金，掌握後市投資機會。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，AI指標股輝達先前公布的財報未達市場過高期待，壓抑近期股價動能，不過從輝達及其供應鏈的營收展望來看，AI晶片需求仍相當強勁，並預計Blackwell晶片在今年第4季量產出貨，在科技業資本支出保持高水平之下，AI投資價值仍在，預估AI相關軟硬體受惠供應鏈仍是掌握新科技趨勢的布局主軸。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，半導體產業在生成式AI與高效能運算（HPC）等應用推動下，以及AI人工智慧、資料中心、車用電子等應用大幅提升下，促使終端晶片需求大幅復甦，加速半導體先進製程和晶圓代工產能擴增。

研調機構與半導體廠普遍預期，2024年半導體產業景氣可望回溫，營收有機會呈現二位數高成長，其中，世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2024年半導體營收將成長約13.1%，國際數據資訊（IDC）樂觀預期，半導體銷售可望成長20%。

蘇聖峰分析，美國IC設計巧思獨步全球，每出現一次技術革命，美國都居主導地位；日本關鍵材料及設備的實力稱霸全球；台灣的先進製程晶圓製造及IC封裝測試市占率皆高居全球第一。布局美、日、台的半導體利基股，等於掌握了半導體全面商機。