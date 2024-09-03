12檔抗波動 逆勢上揚

台股昨（3）日下跌142.89點，收在22,092.21點。不過，統計62檔台股ETF中共有12檔逆勢上揚，除了四檔反1台股ETF上漲外，另有八檔台股原型ETF也抗跌上漲，顯示高息資產抗波動的特性。

12檔上漲的ETF中，群益台灣精選高息ETF（00919）單日成交量達14.5萬張，為價量齊揚的台股ETF人氣王。據了解，00919第六次配息期前公告配息金額將配0.72元創新高，年化配息率連六季衝破10%，買盤持續挹注，透露投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益；在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

大華優利高填息30將於9月19日除息，每單位配息0.78元，大華優利高填息30經理人郭修誠表示，在7月初換股之後，剛好遇到台股一波修正，不過因成分股含有AI PC、伺服器與半導體的主題帶動，加上財報超乎預期的非科技股，也因技術得以配合美國對於客製化窗簾的新規範而有亮眼表現。

展望後市，AI題材及受惠降息的金融股，仍可望讓高股息ETF有表現空間。